Ibunda Desiree Minta Hotma Sitompul Kembalikan Tanahnya: Sudahlah Pisah Saja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibu Desiree Tarigan, Maulina Tarigan atau Ribu meminta Hotma Sitompul lebih baik bercerai dari anaknya.

Selama ini bungkam, Maulina Terigan akhirnya buka suara perihal rumah tangga yang menimpa Desiree dan Hotma Sitompul.

Maulina juga meminta Hotma Sitompul untuk mengembalikan tanah miliknya dan tidak lagi mengganggu Desiree.

"Hotma jangan ganggu anak saya dan saya," kata Ribu dilansir dari Youtube Miftah's TV.

Ribu dengan perasaan sedih mengungkapkan agar Hotma Sitompul lebih baik berpisah dengan Desiree karena sudah menyakiti hatinya dan anaknya, dilansir dari instagram mamitoko.

"Hotma kalau ngak sayang lagi dengan Desi kembalikan anak saya dia anak saya, saya sakit dibikin kayak gitu jadi sudahlah pisah saja tapi jangan lagi diganggu-ganggu,"ungkapnya.

Selain itu Ribu mewanti-wanti Hotma agar tidak menggangu anaknya dan dirinya.

"Hotma Jangan ganggu anak saya dan saya memang kalian ngak tahu sayangnya saya pada anak saya, sorry to say, aku ngak nganggu saudaraku ngak nganggu malah mereka merangkul,"kata Ribu dilansir dari Youtube Miftah's TV

Setelah sebelumnya Hotma mempagari rumahnya dengan pagar hingga akhirnya keluarga Ribu yang akan mendukung penuh atas permasalahan yang dihadapi Desiree dan juga meminta kembalikan tanah Ribu.

"Kembalikan tanah saya dan jangan lagi ganggu saya semua keluarga bangun ada disini sekarang terima kasih,"kata Ribu.

Komentar mendukung dari Warganet menghampiri Instagram Desire mamitoko.

"Kasihan Ribu," tulis Instagram nabellaamnd.

"Kebenaran pasti menang .. Ribu & ka Desi bersabar ya