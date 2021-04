Jadwal Semifinal Liga Champions 2021-  Man City vs PSG - Chelsea vs Real Madrid 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Semifinal Liga Champions 2021. Empat tim akan berlaga di partai semifinal Liga Champions yakni Manchester City, PSG, Chelsea dan Real Madrid.

Pertandingan semifinal menggunakan format home away. Paris Saint-Germain (PSG) vs Manchester City dan Real Madrid Vs Chelsea

Peluang final Liga Champions 2021 mempertemukan dua tim Inggris terbuka. Syartanya Chelsea mampu mengandaskan Real Madrid serta Man City mengalahkan PSG.

Berikut 4 tim di Semifinal Liga Champions 2021:

Real Madrid memastikan diri lolos usai mengalahkan Liverpool dengan agregat 3-1.

Sementara Manchester City lolos dengan agregat 3-2 setelah mengalahkan Borussia Dormund.

PSG lolos babak semifinal setelah bermain melawan Bayern Munchen dengan agrefat 3-3, namun PSG unggul gol tandang.

Sedangkan Chelsea menang agregat 2-1 atas FC Porto.

Di semifinal, Man City akan bentrok dengan PSG yang sebelumnya sukses menyingkirkan juara bertahan Bayern Munchen agregat 3-3.

Chelsea akan berjumpa Real Madrid babak semifinal Liga Chamions 2021.