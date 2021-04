Nathalie Holscher Hapus Foto Sule, Netizen Serbu Instagramnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri Sule, Nathalie Holscher baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di jagat raya.

Sebab, diketahui Nathalie Holscher hapus foto Sule di akun Instagram pribadinya.

Padahal sebelumnya, banyak konten dan foto Sule yang terhias rapi di akun media sosial mantan DJ cantik itu.

Kini, unggahan Instagram Nathalie Holscher hanya tersisa sebanyak 57 unggahan dan hampir seluruhnya berisikan potret dirinya.

Sekalipun ada foto bersama orang lain, fotonya hanyalah bersama temannya atau sang anak bungsu, Ferdinan Sutisna.

Sedangkan foto-foto Sule sudah menghilang.

Tak hanya itu, ternyata kemarin (18/4/2021), Nathalie Holscher pun tepergok membuat unggahan Instastory dengan potret close-up dirinya bercucur air mata.

Potretnya itu pun terselip kata "Kuat". Tak selesai sampai situ, ibu sambung empat anak itu pun kembali mengunggah Instastory lain tak lama kemudian yang menyatakan bahwa dirinya sudah kehabisan kesabaran.

"enough is enough. i'm done!" tulis Nathalie Holscher.

Sontak, unggahan Instastory Nathalie Holscher itu pun langsung menyita perhatian netizen.