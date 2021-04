Artis Nathalie Holscher Berurai Air Mata, Oma: 'Keluar dari Rumah Itu Selesai'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nathalie Holscher menjadi perbincangan hangat setelah unggahannya yang mencuri perhatian.

Istri komedian Sule itu menunjukkan wajah berurai air mata.

Nathalie juga menyertakan keterangan untuk menyemangati diri.

"Kuat," tulisnya di InstaStory Minggu (18/4/2021).

Di InstaStory lain dirinya menuliskan curahan hati.

"Enough is enough, i'm done."

Saksikan berita YouTube video Nathalie holscher selengkapnya di bawah ini.

(Cukup sudah, aku selesai)

Tak hanya itu, ibu sambung Rizky Febian itu juga menghapus potret-potretnya dengan Sule di Instagram.

Sontak warganet dibuat bingung dengan apa yang terjadi pada Nathalie Holscher.