Disebut Mempermainkan Agama, Amanda Manopo Hapus Postingan Dirinya Menggunakan Mukena

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Diketahui belum lama ini Amanda Manopo memposting foto dirinya menggunakan mukenah.

Amanda Manopo Memposting fotonya melalui Instagram pribadinya pada Sabtu (17/4/2021) kemarin, namun postingan tersebut kini telah di hapus.

Sayangnya postingan itu langsung menuai pro kontra.

Banyak yang menyebut Amanda Manopo sengaja mempermainkan agama.

Pasalnya pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu diketahui menganut agama Kristen.

Sebelumnya postingan tersebut nampak terlihat Amanda tengah mengenakan mukenah berwarna merah muda.

Dalam potretnya itu, ia menuliskan caption yang berbunyi,"May this Ramadhan heal our hearts, cleanse our minds, and purify our souls. Ramadhan pertama dari keluarga pople, dimana sujud itu indah berbisik di bumi tapi di dengar di langit. happy fasting all."

Tak berhenti sampai sana, Amanda pun tampak melanjutkan captionnya dengan caption lain bernuansa religius di kolom komentar.

"Pada akhir nya semua akan pergi meninggalkan mu sendiri. Tapi tidak dengan Tuhan.

"Tangis mu di bantal tidak akan merubah apapun, tangis mu di atas sajadah merubah semua hal dalam hidup mu menjadi lebih baik.