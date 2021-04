Keluarga Buka Suara Soal Nathalie Holscher Hapus Foto Sule

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keluarga buka suara terkait tindakan Nathalie Holscher yang menghapus foto Sule.

Sang Oma Hetty Holscher menyebut sedanga ada sesuatu yang salah yang terjadi pada cucunya, Nathalie Holscher.

Diketahui, Nathalie Holscher menghapus foto-foto mesranya dengan Sule.

Nathalie Holscher juga memposting foto sedang menangis.

Dalam captionnya, Nathalie Holscher menguatkan diri sendiri dan menyebut bahwa semuanya sudah berakhir.

"Kuat, enough is enough, Im done (cukup sudah cukup, aku selesai)," tulis Nathalie Holscher sambil menangis, dilansir TribunnewsBogor.com dari Instagram Story @.nathalie_holscher.

Tak hanya itu, Nathalie Holscher kembali lontarkan curhatan pilu.

"Ya Allah," ucap Nathalie Holscher sambil memejamkan mata menahan tangis.

Banyak yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Nathalie Holscher.

Bahkan sang nenek, Oma Hetty Holscher pun ikut geram sekaligus mencemaskan keadaan cucunya.