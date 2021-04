Nathalie Holscher Menangis, Oma Hetty Singgung Soal Perpisahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kisah rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher menjadi perbincangan hangat setelah unggahan sang DJ mencuri perhatian.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nathalie Holscher menangis.

Nathalie Holscher juga menyertakan keterangan untuk menyemangati diri.

"Kuat," tulisnya di InstaStory Minggu (18/4/2021).

Di InstaStory lain Nathalie menuliskan curahan hati.

"Enough is enough, i'm done."

(Cukup sudah, aku selesai)



Saksikan berita YouTube video Nathalie Holscher menangis selengkapnya di bawah ini.

Tak hanya itu, ibu sambung Rizky Febian itu juga menghapus potret-potretnya dengan Sule di Instagram.

Sontak warganet dibuat bingung dengan apa yang terjadi pada Nathalie Holscher.

Namun hingga kini baik Nathalie Holscer maupun Sule belum buka suara tentang hal tersebut.