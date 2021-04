Nathalie Holscher Enggan Klarifikasi Pasca Unggah Foto Nangis dan Hapus Foto Sule

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ditengah romantisme pernikahan Sule dan Nathalie Holscher tiba-tiba warganet dikabarkan dengan unggahan Natahalie baru-baru ini.

Bagaimana tidak, Nathali Holscher unggah foto menangis di akun instagramnya.

Tidak sampai disitu, Nathalie Holscher bahkan menghapus foto Sule di instagramnya setelah mengunggah foto menangis.

terkuak pula perilaku lain Nathalie di akun media sosialnya.

Dalam unggahannya, Nathalie menuliskan kalimat galau.

"Kuat," tulisnya.

Selain itu Nathalie juga menuliskan kata-kata dalam bahasa inggris dimedia sosialnya.

"Enough is enough, I'm done!," lanjutnya.

Nathalie juga mengunggah videonya menyanyi lagu galau yang disisipkan emoji mata berkaca-kaca.

Warganet masih penasaran ada masalah apa antara Sule dan Nathalie Holscher.