Postingan Putri Delina Disorot, Sebut Kebenaran yang Terungkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak Komedian Sule, Putri Delina kini kembali jadi sorotan.

Hal ini menyusul postingan di akun Instagramnya.

Sebelumnya, ibu sambungnya, Artis Nathalie Holscher menghapus foto ayah dan dirinya.

Setelah sebelumnya mengunggah foto bersama mendiang ibunya, kini Putri Delina membuat unggahan dengan kutipan kata-kata dari Ismail Haniyeh.

Kutipan tersebut berisi tentang beberapa orang yang berpikir bisa menyembunyikan kebenaran dengan hiasan.

Tapi semua itu tetap akan terungkap seiring berjalannya waktu.

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away," tulis Putri, dikutip Selasa (20/4/2021).

Walaupun disertai foto Putri yang mendapat pujian akan kecantikannya, tak sedikit netizen yang salah fokus dan mengaitkan tulisan Putri di Instagram itu dengan keadaan orangtuanya, Sule dan Nathalie Holscher.

"Hay teteh, jaga ayah dan adik-adik ya teh, didikan mamah dan ayah enggak akan tergantikan," tulis @keylalatis.

"Semangat ya cantik, serahkan semua kepada Allah," tulis @lisnamaharaniii.

"Semangat terus anak cantik," tulis @nur.cahyo.733.

"Teh semangaaaaaatt, enggak tahu apa yang terjadiii tapi selama ini aku selalu ikutin kamu teh semangaaatt mamah bangga punya tetehh yang kuat sampe sekarang," tulis @sinthayu.

sumber: Kompas.com

