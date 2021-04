Polsek Bumi Agung, Way Kanan diresmikan. Kapolres Way Kanan Resmi Kukuhkan Polsek Bumi Agung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan secara resmi mengukuhkan Polsek Bumi Agung, di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan dirinya berterimakasih karena Polsek Bumi Agung telah diresmikan.

Bagi semua pihak yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil atas berdirinya Polsek Bumi Agung Polres Way Kanan.

Hal ini merupakan wujud kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan Polres Way Kanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memelihara dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Wilayah Kabupaten Way Kanan khususnya Kecamatan Bumi Agung.

Lebih lanjut, Polsek Bumi Agung Polres Way Kanan membawahi 1 Kecamatan yakni Kecamatan Bumi Agung yang memiliki jumlah penduduk 28.233 jiwa dengan luas wilayah 18.925 km² yang memiliki 10 desa.

Mencermati tantangan tugas dan dinamika yang terus berkembang di Polres Way Kanan maka Polda Lampung melakukan pengkajian tentang usulan pembentukan Polsek Baru, Polres Way Kanan mendapatkan pembentukan satu Polsek baru yaitu Polsek Bumi Agung Polres Way Kanan, berdasarkan Kep Kapolda Lampung Nomor Kep/185/III/2021 tanggal 15 maret 2021.

Keberadaan Polsek Bumi Agung Polres Way Kanan ini juga merupakan bentuk nyata dari pemerintah pusat dalam merealisasikan program prioritas Kapolri yang diantaranya pemantapan harkamtibmas, penguatan sinergi polisionel dan penataan kelembagaan.

Masyarakat adalah mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk itu Polri harus jeli dan tanggap dalam melihat setiap perkembangan situasi sehingga dalam mengambil keputusan lebih profesional dan tidak merugikan masyarakat.

Adapun jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polsek Bumi Agung selama 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 43 kasus dan penyelesaiannya berjumlah 35 kasus, sehingga presentasi penyelesaian tindak pidana tersebut 81,39 %.