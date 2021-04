Postingan Putri Delina Soal Kepalsuan Jadi Bahan Sindiran untuk Nathalie Holscher

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Postingan anak Sule, Putri Delina menjadi sorotan karena dianggap menyindir Nathalie Holscher.

Seolah menabur garam di atas luka, anak gadis Sule, Putri Delina mendadak mengunggah pesan bernada sindiran di media sosial miliknya.

Dalam postingan Instagram @putridelinaa, Selasa (20/4/2021), Putri Delina memajang sebuah selfie yang disertai kutipan tentang kepalsuan dan kebenaran.

“Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. — Ismail Haniyeh.

(Sebagian orang berpikir bahwa kebenaran dapat disembunyikan dengan sedikit menutup-nutupi dan dekorasi. Tapi seiring berjalannya waktu, apa yang benar terungkap, dan apa yang palsu memudar),” tulis Putri Delina.

Sontak saja, postingan Putri Delina ini menyulut reaksi beragam dari netizen yang beranggapan ini adalah sebuah sindiran untuk Nathalie Holscher yang tengah cekcok dengan Sule.

“Apakah captionnya buat bundil? Hmmmm sungguh berat kerja netijen sekarang," tulis @fell***.

Prahara tengah menyelimuti rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher yang baru berusia seumur jagung.

5 bulan mengarungi biduk rumah tangga, pernikahan Sule dan Nathalie Holscher kini justru dikabarkan berada di ujung tanduk.

Tudingan ini berawal dari aksi Nathalie Holscher yang mendadak menghapus semua foto Sule di media sosial miliknya hingga lenyap tak bersisa.