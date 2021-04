Anak Nia Ramadhani, Naka Sembuh dari Covid-19 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak Nia Ramadhani, Mainaka Zanatti Bakrie atau Naka sembuh dari Covid-19 setelah menjalani isolasi mandiri.

Hal itu dibagikan Nia Ramadhani dalam akun instagramnya Rabu (21/4/2021).

"This too shall pass," tulis Nia.

Dari hasil laboratorium tersebut menyatakan kalau Naka sudah negatif dari Covid-19.

Nia Ramadhani dan keluarga merasa bahagia karena anaknya sudah sembuh.

Nia Ramadhani sebelumnya nekat untuk menemani anaknya menjalani isolasi mandiri.

Hal itu ia lakukan karena naluri sebagai ibu yang merasa kasihan melihat anaknya yang masih kecil harus berjuang sendiri.

Dukungan dari fans pun tak henti mendoakan untuk kesembuhan Naka.

Dalam keterangannya, Nia Ramadhani mengaku berterima kasih kepada orang-orang yang mendoakan anaknya.

"Mau ngucapin terima kasih buat semua untuk ucapan dan doa kemarin."