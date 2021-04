Anggota Provost Polres Way Kanan dapat penghargaan dari Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Manurung. Kapolres Way Kanan Beri Penghargaan 25 Personel Berprestasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan memberikan piagam penghargaan kepada 25 personel Polres Way Kanan yang berprestasi, Jumat 22 April 2021.

Kapolres Way Kanan Binsar Manurung, memberikan penghargaan kepada personel Polres Way Kanan yang berprestasi adalah Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan beserta Kasatnarkoba Iptu Mirga Nurjuanda dan 18 rekan lainnya atas prestasinya telah berhasil ungkap kasus peredaran gelap narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam Operasi Antik Krakatau Tahun 2021 dengan berat bruto kurang lebih 28,99 Kg.

Selanjutnya Kanitidik 2 Satreskrim Polres Way Kanan Ipda Ariesta Prayoga beserta dua rekan lainnya atas prestasinya berhasil ungkap kasus menonjol pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) lebih dari dua TKP di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Diberikan juga kepada Ps. Paurkes Bagsumda Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto atas prestasinya melaksanakan tugas dan dukungan dalam operasi kemanusiaan berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit darurat Covid–19, Wisma Atlet, Jakarta.

Terakhir kepada Bamin Bagsumda Polres Way Kanan Briptu Albertus Suwarno atas prestasinya berdedikasi dalam pelaksanaan pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Tahun 2020 bagi PN WL (Penyelenggara Negara Wajib Lapor) Polres Way Kanan dengan capaian penginputan 100 % (baik sekali) per tanggal 31 Maret 2021.

Binsar mengatakan dirinya bangga akan anggota yang memberikan prestasi atau ikut berprestasi dalam rangka mencegah kejahatan.

Lebih lanjut, dalam momen Hari Kartini ini semangat dan prestasi harus kita tingkatkan, dan Polres Way Kanan memiliki Kartini-kartini (Polwan) yang terbatas namun mampu bersaing dan berprestasi itu membuktikan bahwa perempuan yang secara lahiriyah memang berbeda dengan laki-laki kebanyakan tapi memiliki kemampuan yang sama itu dibuktikan oleh Kartini.

Kepada seluruh personel Polres Way Kanan harus semangat dan terus tingkatkan kegiatan-kegiatan inspiratif sebab anda bertugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum jangan tebang pilih.

“Kepada personil terus tingkatkan patroli dalam rangka pencegahan C3 (curat, curas dan curanmor) jadikan ini menjadi kebiasaan yang baik dan mudah–mudahan dapat dilipatgandakan pahalanya dalam rangka bulan Suci Ramadan saat ini,” imbuh Kapolres.

Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini untuk sebesar–besarnya sebab Polres Way Kanan akan memberikan reward kepada seluruh personel yang berprestasi dalam setiap bidangnya masing-masing atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap institusi Polri.

