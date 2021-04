Hasil Liga Inggris Arsenal vs Everton, Blunder Bernd Leno Membuka Peluang Toffees ke-4 Besar

Hasil LIga Inggris Arsenal vs Everton, Blunder Bernd Leno Membua Peluang The Toffees Bersaing di Posisi 4 Besar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Arsenal harus mengakui keunggulan Everton pada laga pekan ke-33 liga Inggris Sabtu (24/4/2021) dini hari yang berlangsung di Stadion Emirates.

Petaka Arsenal muncul akibat kesalahaan penjaga gawang Bernd Leno yang melakukan kesalahan bagi Arsenal.

Penjaga gawang asal Jerman tersebut melakukan gol bunuh diri pada menit ke-76. Saat itu Leno berlutut untuk mengambil umpan silang rendah dari Richarlison.

Namun sayangnya ia malah gagal menangkapnya, dan bola mengenai tumitnya dan meluncur ke gawang.

Gol bunuh diri ini juga ini menghadirkan fakta unik. Arsenal telah mencetak gol bunuh diri di kedua pertandingan liga melawan Everton musim ini.

The Gunnes juga untuk ketiga kalinya mencetak gol bunuh diri dalam dua laga menghadapi tim sama dalam semusim (2011-12 vs Liverpool dan 2008-09 vs Chelsea).

Kemenangan Everton menjadi yang pertama dalam 25 upaya di liga (kalah 20 kali, seri empat) di kandang Arsenal sejak kemenangan 2-1 di Highbury pada Januari 1996.

Dalam laga itu, Pemain Everton Gylfi Sigurdsson nyaris memecah kebuntuan di babak pertama dengan tendangan bebas yang membentur mistar.

Kemduian penalti Arsenal dibatalkan di babak kedua ketika VAR menemukan Nicolas Pepe berada dalam posisi offside.

Dengan hasil ini peluang Everton lolos ke Liga Champions musim depan masih terbuka.