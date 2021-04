Paman Nathalie Holscher Sebut Anak Sule Bermuka Dua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kisruh rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher masih berlangsung.

Terbaru, paman Nathalie Holscher, Rudi Holscher menyindir Putri Delina, anak Sule.

Dia menyebut adik Rizky Febian itu bermuka dua.

“Kalau saya lihat sih, dia (Putri Delina) baik sebenarnya, cuma nih orang muna (munafik) nih. Jadi, semua yang Nathalie bisa, kepintarannya dia, lingkungannya dia, dipakai sampai hari ini,” ucap Rudi Holscher.

Sebelumnya, Putri Delina membuat unggahan dengan keterangan yang diduga menyindir Nathelie Holscher.

Saat mengunggah potret selfi miliknya, Putri Delina melalui Instagram @putridelinaa mengutip sebuah kalimat milik Ismail Haniyeh.

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. — Ismail Haniyeh," tulis putra kedua Sule, dilansir Sosok.ID, Jumat (23/4/2021).

Jika diterjemahkan, kalimat di atas berarti berikut.

"Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran bisa disembunyikan dengan sedikit menutup-nutupi dan mendokorasinya.

Namun seiring berjalannya waktu, apa yang benar terungkap, dan apa yang palsu memudar. - Ismail Haniyeh."