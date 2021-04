Pasang Foto Bareng Ayu Ting Ting, Postingan Ivan Gunawan Banjir Komentar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah lama tak disorot, kisah cinta antara pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kembali jadi perbincangan hangat publik.

Pasalnya, Ivan Gunawan belum lama ini kedapatan mengunggah fotonya bersama sang biduan di Instagramnya.

Dalam unggahannya itu, Ivan menuliskan,"Good friend is like a star, you don't always look for them, but you know they are there. Just like me who will always be there for you (Teman baik itu bagaikan bintang, kamu tak selalu bisa melihatnya, tapi kamu tahu dia ada. Sama seperti aku, yang akan selalu ada buat kamu) @ayutingting92."

Foto yang diambil di lokasi syuting itu pun sontak menuai respons warganet.

Banyak yang terang-terangan mendoakan keduanya berjodoh.

"Masyaallah mirip, semoga jodoh."

"Bismillah jodoh, mirip bgt ih."

Ilustrasi. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan (Tribunnews.com)

"Mudah2an jodoh sampai maut memisahkan aamiin...adem lihatnya."

"Semoga berjodoh ya kakak..Cocok bgt, sama2 dewasa."

Bahkan di antara banyaknya komentar di kolom komentar tersebut, banyak juga yang menginginkan keduanya segera menikah.