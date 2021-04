Chord dan Lirik Lagu I Loved You MP3 DAY6 Dilengkapi Video YouTube

Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video I Loved You

D

nan neoreul wonmanghae

Bm

tto neowaye shiganeul miwohae

Em

neoreul ireobeorin nan

A

modeun ge muuimihae

D

geuriwohaji ana nan

Bm

nega bogo shipeun ge anya nan

Em

naege jwiyeojun neoye sarang (you)

A

gieokhaenaego shipji ana oh

D A

Really I loved you

Bm A

neomu saranghaesseunikka geureon geoya

Em F#m

itgo shipeodo itji mothanikka

G A

geuraeseo neol itgo shipeun geoya

Bm A

jinshimeuro I loved you

D Em

neol saranghaetteon mankeum deo himdeun geoya

D

miwohago shipeodo

G E A D

haji mothal neoraseo deo miun geoya

D

ara (ara)

Bm

jigeum nae mari jeongmal (jeongmal)

Em

babo gata boindan geo

Em

maldo an doeneun geo

A

I know, I know