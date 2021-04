Nia Ramadhani Beri Pesan Menyentuh Hati di Moment Ulang Tahun Suaminya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Momen Nia Ramadhani beri pesan menyentuh kepada Ardi Bakrie itu pun ia rekam dan bagikan di Instagram pribadinya.

Ibu tiga anak itu juga turut membuatkan suami tercintanya pesan romantis dan menyentuh kala Ardi Bakrie berulang tahun yang ke-42, Kamis (22/4/2021) lalu.

Menikah selama 11 tahun, nyatanya tak membuat rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie berantakan.

Isu miring pun hampir tak pernah terdengar dari pernikahan keduanya.

Sebaliknya, keduanya justru semakin terlihat lengket satu sama lain, bahkan seringkali membagikan momen-momen romantis bersama.

Jika sebelumnya, Ardi Bakrie pernah membuat unggahan romantis untuk Nia yang berulang tahun, kini giliran Nia Ramadhani yang berbuat hal serupa.

"Happy 42nd bday Nardi. Doa aku dari tahun ke tahun mungkin hampir sama, tapi dari smua ucapan dan wishes aku buat kamu, mungkin tahun inilah yang akan terdengar paling beda. Here are the wishes..@ardibakrie," tulis Nia Ramadhani.

Ilustrasi artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie (Instagram @ramadhaniabakrie)

Tak hanya itu, Nia Ramadhani pun tampaknya sangat ingin menyampaikan pesan-pesannya itu hingga berujung membuat sebuah tayangan video.

Sebelum menyampaikan pesannya, ibu tiga anak yang berbalut blus putih itu itu terlihat tengah bermain piano sembari melantunkan lagu Forever Young milik Alphaville.

Lagu tersebut memang memiliki kenangan tersendiri bagi Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani.