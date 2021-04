TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk lihat profil Do Kyungsoo EXO yang baru saja bebas dari wajib militer (wamil) dan siap menyapa EXOL dengan projek barunya.

Do Kyungsoo atau yang lebih dikenal dengan D.O. EXO merupakan salah atu penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan.

D.O. EXO lahir di Kota Goyang Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 12 Januari 1993.

Ayah D.O merupakan seorang pelukis profesional dan ibunya merupakan seorang penata rambat.

D.O memiliki seorang saudara laki-laki yang lebih tua tiga tahun darinya bernama Do Seung Soo.

D.O menyukai warna hitam dan memiliki hobi memasak dan ingin menjadi seorang chef jika dirinya tidak menjadi penyanyi.

Perjalanan karier menyanyi D.O. EXO

Profil Do Kyungsoo EXO, Perjalanan Karier Penyanyi dan Aktor (Kompas.com)

D.O menjalani masa trainee selama dua tahun sebelum akhirnya debut bersama boygroup Exo.

Secara resmi, EXO memulai debutnya pada 8 April 2012 dengan mengeluarkan single berjudul ‘Mama’ diikuti oleh rilis EP debut mereka dengan judul yang sama.

D.O. tampil sebagai penyanyi utama bersama Baekhyun dan Chen saat membawakan lagu "What is Love" dan Miracles in December (2013).