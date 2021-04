Update Klasemen Liga Inggris, Seri Melawan Newcastle, Liverpool Tempati Posisi ke-6

Ilustrasi. Berikut ini hasil Liga Inggris pekan 32 antara Leeds United vs Liverpool yang berlangsung di di Elland Road, Selasa (20/4/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 pada Sabtu (25/3/2021), menampilkan hasil: West Ham vs Chelsea 0-1, Liverpool vs Newcastle United 1-1, dan Sheffield Utd vs Brighton 1-0.

Liverpool kembali gagal menjaga keunggulan saat akhirnya diimbangi Newcastle United 1-1 di Stadion Anfield.

Keunggulan The Reds lewat Mohamed Salah Sirna oleh gol Joe Willock.

Hasil imbang tersebut merugikan bagi Liverpool yang tengah kesulitan dalam perebutan empat besar. Tim besutan Juergen Klopp menempati posisi keenam klasemen dengan koleksi 54 poin.

Sedangkan bagi Newcastle (36 poin), tambahan satu poin cukup membesarkan asa mereka menghindari ancaman degradasi.

Pasukan Steve Bruce memang belum beranjak dari urutan ke-15, tetapi kini mereka punya jarak aman sembilan poin dari zona merah.

Dalam laga lain, Chelsea menang 1-0 saat berlaga di markas West Ham United,Stadion Olimpiade, London. Timo Werner membuka puasa golnya di laga ini.

Pemain Jerman itu mencetak golnya dua menit jelang turun minum pertandingan, setelah berada di posisi yang tepat untuk menyontek umpan tarik Ben Chilwell dari sisi kiri kotak penalti.

Sementara itu dalam laga lain, Sheffield United mengalahkan Brighton 1-0.

Liga Inggris

(Pekan ke-33)