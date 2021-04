TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pedangdut Ayu Ting Ting disebut cinta pandangan pertama Ivan Gunawan.

Pengakuan itu dibongkar oleh Ivan Gunawan sendiri di depan Denny Sumargo.

"Gue sama Ayu Ting Ting itu love at the first sight (cinta pada pandangan pertama)," ungkap Ivan Gunawan yang dikutip langsung dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Senin (26/4/2021).

Perancang busana kondang itu mengaku bahwa ia mencinta sang biduan sepenuh hatinya.

Bahkan rasa cintanya itu pun tak pernah berubah.

"Love at the first sight dan nggak pernah berubah. Gue kalau udah love at the first sight itu susah (berpaling)," lanjutnya.

Pengakuan itu pun sontak membuat Denny tak percaya.

Ilustrasi. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan (Tribunnews.com)

Pebasket itu sama sekali tak menyangka bahwa Ayu Ting Ting telah berhasil mencuri hati Ivan Gunawan yang disebut-disebut sebagai orang yang begitu pemilih untuk urusan hati.

Kendati demikian, Ivan Gunawan pun mengaku bahwa saat ini belum siap menikah.

Bukan karena tak memiliki nyali untuk meminang putri Abdul Rozak, melainkan Ivan harus menyiapkan beberapa hal termasuk memastikan pasangannya kelak mengenalnya luar dan dalam.