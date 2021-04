Chord dan Lirik Lagu Bertahan MP3 Rama Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bertahan dinyanyikan Rama.

Simak juga, lirik lagu Bertahan dan video Bertahan.

Dengarkan, lagu Bertahan MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Bertahan

Berikut, lirik Bertahan serta chord Bertahan dalam Rama MP3.

Intro : C

C G Am G

Lihat aku di sini…

F C Dm G

Kau lukai hati dan perasaan ini

C G Am G

Tapi entah mengapa…

F C Dm G

Aku bisa memberikan maaf padamu

Am G F Dm

Mungkin karena…. cinta…. padamu

G

Tulus dari dasar hatiku

Am G F Dm

Mungkin karena…. aku… berharap

G

Kau dapat mengerti cintaku