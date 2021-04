Chord dan Lirik Lagu Di Udara MP3 Efek Rumah Kaca Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Di Udara dinyanyikan Efek Rumah Kaca.

[intro] Am F 2x

Am F

Aku sering diancam

Am F

juga teror mencekam

Am F

Kerap ku disingkirkan

Am F

sampai di mana kapan

Am

Ku bisa tenggelam di lautan

F

Aku bisa diracun di udara

Am F

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

[chorus]

F C G Am

tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

[intro] Am F 2x