Chord dan Lirik Lagu Kering Air Mataku MP3 Geisha Dilengkapi Video YouTube

Intro : Am F C G

Am F C G

Am F C/E

Terlambat untuk kamu sadari

Am F C/E

Mengulang rasa cinta itu lagi

Am F C/E

Meradang hatiku karenamu

Am F C/E

Menahan rindu yang tak sudah sudah..

#)

Dm

Bukan lagi kamusku

C/E

Mengulang semua rindu

F G

Berat hati jika harus kembali..

Reff I:

C

Sudah kering air mataku

F

Tersiksa merindukanmu

Am C/E

Sumpah mati kau rusak jiwaku

Dm G

Saat ini..

Int. Am F C G