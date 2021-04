Chord dan Lirik Lagu Sampai Jumpa MP3 Endank Soekamti Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sampai Jumpa dinyanyikan Endank Soekamti.

Simak juga, lirik lagu Sampai Jumpa dan video Sampai Jumpa.

Dengarkan, lagu Sampai Jumpa MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Sampai Jumpa

Berikut, lirik Sampai Jumpa serta chord Sampai Jumpa dalam Endank Soekamti MP3.

Chord Gitar Lagu Sampai Jumpa - Endank Soekamti:

Intro : C Am C Am

Dm G Dm G

C Am

datang akan pergi

Dm G

lewat kan berlalu

Em Am

ada kan tiada

Dm G

bertemu akan berpisah

C Am

awal kan berakhir

Dm G

terbit kan tenggelam

Em Am

pasang akan surut

Dm G

bertemu akan berpisah..

Reff:

C Bm

hei sampai jumpa di lain hari

Bb

untuk kita bertemu lagi

A

ku relakan dirimu pergi

Dm C#

meskipun ku tak siap untuk merindu

F/C

ku tak siap tanpa dirimu

G

ku harap terbaik untukmu..