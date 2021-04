Promo Shopee, Diskon Mascara Maybelline hingga 60 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang suka dengan produk mascara Maybelline, yuk simak promo Shopee tahun 2021 produk mascara Maybelline berikut ini.

Perusahaan kosmetik Maybelline mengadakan promo diskon hingga 60 persen dan cashback hingga 15 persen di situs e-commerce Shopee pada bulan Ramadan.

Tak hanya memberikan diskon dan cashback, Maybelline juga memberikan hadiah gratis.

Maybelline memang salah satu perusahaan kosmetik yang menyediakan beragam produk kecantikan.

Namun, produk yang paling banyak diincar biasanya berupa mascara.

Berikut ini, daftar promo Shopee tahun 2021 berupa diskon mascara Maybelline.

1. Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara Make Up Buy 1 Get 1 dapat diskon 60% dari harga Rp 278.000 menjadi Rp 111.200.

Ilustrasi Shopee. (Instagram)

2. Maybelline Best Seller Eyes Make Up Kit (Lash Lift + Line Tattoo + Define & Blend) dapat diskon 33% dari harga Rp 277.000 menjadi Rp 184.600.

3. Maybelline Volum Express Hypercurl Waterproof Mascara Make Up - Black [Twinpack] dapat diskon 43% dari harga Rp 150.000 menjadi Rp 85.700.

4. Maybelline Volum Express Hypercurl Mascara and Superstay Matte Ink - 210 Versatile Makeup dapat diskon 43% dari harga Rp 200.000 menjadi Rp 114.300.