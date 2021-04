Stefan William Unggah Potret Haru, Bagaimana Reaksi Celine Evangelista?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Stefan William buat unggahan mengharukan di Instagram, di tengah prahara pernikahannya yang tak kunjung mendapatkan titik terang.

Laki-laki berdarah Manado-Amerika Serikat itu membagikan potret kedua anaknya yang masih balita.

Sementara itu, tak ada sama sekali wajah Celine Evangelista di dalamnya.

Di bagian caption, Stefan menuliskan keinginannya untuk bersama sang anak.

"no matter what happens I will always take care of you..My everything (apapun yang terjadi, aku akan menjaga kalian..kalian segalanya buatku)," tulisnya di Instagram, Minggu (26/4/2021) lalu.

Unggahan Stefan itu seperti suatu tanda bahwa pemain sinetron Anak Jalanan itu seperti sudah pasrah dengan nasib rumah tangganya yang retak.

Melihat unggahan tersebut, warganet pun membanjiri kolom komentarnya.

Ilustrasi. Artis Stefan William (Tribunnews.co.id)

Mereka ternyata masih sangat mengharapkan pernikahan Stefan William dan Celine Evangelista bisa diselamatkan.

Bahkan tak sedikit pula, netizen meminta agar keduanya menurunkan ego masing-masing untuk rujuk.

"Aku berharap hubungannya bisa baik2 ajah dan langgeng pernikahannya sampai maut yg memisahkan, manusia ga ada yg sempurna dan tidk ada yg tidk pernh melakukan kesalahan."