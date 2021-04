Chord dan Lirik Lagu Marhaban Ya Ramadhan MP3 Haddad Alwi Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Marhaban Ya Ramadhan dinyanyikan Haddad Alwi.

Simak juga, lirik lagu Marhaban Ya Ramadhan dan video Marhaban Ya Ramadhan.

Dengarkan, lagu Marhaban Ya Ramadhan MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Marhaban Ya Ramadhan

Berikut, lirik Marhaban Ya Ramadhan serta chord Marhaban Ya Ramadhan dalam Haddad Alwi MP3.

Chord Gitar Lagu Marhaban Ya Ramadhan - Haddad Alwi

[Intro]

C F C G

C

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C Em G

Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ampunan

Am Em G

Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ganjaran

C F C G

Mari kita menyambut dengan hati gembira

C F C G

Mari kita menyambut dengan hati bahagia

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G C

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

[Interlude]