Aktris Muda Korea Jo Hana Bunuh Diri Seusai Ditipu hingga Rp 34 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris asal Korea Jo Hana dikabarkan bunuh diri di usia 23 tahun.

Kabar beredar, Jo Hana bunuh diri setelah mengalami penipuan 2,4 won atau senilai Rp 34 juta.

Jo Hana pertama muncul dalam program variety show Ask Us Anything Fortune Teller.

Tak banyak terdengar kabar Jo Hana bunuh diri, hal itu pertama disampaikan oleh netizen.

Netizen yang diduga fans Jo Hana mengunggah fotonya dengan Jo Hana Minggu (24/4/2021).

Dalam unggahannya, fans tersebut memuji kebaikan Jo Hana meskipun memiliki banyak kesulitan dihidupnya.

"Menyimpan impian untuk menjadi aktris."

Jo Hana (KDramaStar)

"Hana yang sangat baik hati kini telah menjadi bunga dan terbang ke surga di usia 23 tahun," tulisnya.

Fans tersebut juga mengungkapkan kisah pilu Jo Hana yang sempat ditipu via telpon.

Jo Hana diketahui mengalami kerugian sebesar 2,4 won atau senilai Rp 34 juta.

