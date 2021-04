Chord dan Lirik Lagu Angel MP3 Denny Caknan feat Cak Percil Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Angel dinyanyikan Denny Caknan feat Cak Percil.

Simak juga, lirik lagu Angel dan video Angel.

Dengarkan, lagu Angel MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Angel

Berikut, lirik Angel serta chord Angel dalam Denny Caknan feat Cak Percil MP3.

C D

ketika semuanya terasa begitu abot..

-C Bm Em

ku coba untuk.. tetap rapopo..

-D C D

di saat cinta ini.. terasa angel..

G

angel..

Intro : C D Bm Em

C D G

C D Bm Em

tresno.. kuwi.. ra koyo instagram

C D G

seng diklik langsung oleh ati.. (yeach)

C D Bm Em

duh Gusti.. nopo kulo di prank

C

ra kuat ati iki..

D D-C-Bm C-D

pas dee medot janji..

C D Bm Em

ayumu.. tenanan.. ora editan..

C D G

seng marai aku kedanan..

C D

pancen salahku dewe..

Bm Em

ra ono seng ngongkon

Am C D

abot sanggane.. aku angel move on..

Reff :

C D

ketika semuanya terasa begitu abot..

Bm Em

ku coba untuk.. tetap rapopo..

C D

di saat cinta ini.. terasa angel..

G

angel..