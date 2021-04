Chord dan Lirik Lagu Orang yang Sama MP3 Virgoun Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Orang yang Sama dinyanyikan Virgoun.

C Em F

Teringat lagi hal yang buat hatiku

Em Am Dm G

Jatuh cinta dengan hebat nya padamu

C Em F

Hingga kini ku belum mampu percaya

G C

Kau miliku selama nya

C F G Em Am

Ku temukan arti cinta

Bb Am

Di waktu hidup dengan mu

G

Yang tak terduga..

F G Em Am

Seperti nadi mu yang selalu denyutkan setia

Dm G Am

Aku bahagia menjadi pemiliknya

C Em F G Em Am

Bagaimana bisa.. aku jatuh cinta

Bb

Berulang kali..

G C

Berulang kali pada orang yang sama

C Em F

Terima kasih kau tetap di sampingku

Em Am Dm G

Di tengah kencang badai hidup menerpa..

C Em F

Saat dunia memaksa mu tuk pergi

G C

Kau tetap setia..

C F G Em Am

Ku temukan arti cinta

Bb Am

Di waktu hidup dengan mu

G

Yang tak terduga..