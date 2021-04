Chord dan Lirik Lagu Cinta Tak Terpisahkan MP3 Dara Ayu ft Bajol Ndanu Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Tak Terpisahkan dinyanyikan Dara Ayu ft Bajol Ndanu.

intro : Am Dm G C

Am E Am

Am

duh denok gandulane ati

Dm Am

tegane nyulayani

Am B E

janjimu sehidup semati . . amung ono ing lati

Am Dm

rasa sayangmu sudah pergi

G C

tak menghiraukan aku lagi

Am

duh denok gandulane ati

E Am

tegane nyulayani

Am

duh kangmas jane aku tresno

Dm Am

lilakno aku lungo

Am B E

ati ra kuat nandang roso . . . . roso keronto - ronto

Am Dm

cintamu sudah nggak beneran

G C

aku cuma buat mainan

Am

duh kangmas jane aku tresno

E Am

lilakno aku lungo

int : E Am E Am

reff :

Am E

tresno iki dudu mung dolanan

E Am

kabeh mau amergo kahanan

Am E

sing tak jaluk amung kesabaran

E Am

mugi allah paring kasembadan