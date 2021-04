Chord dan Lirik Lagu Sakit Gigi MP3 Meggy Z Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sakit Gigi dinyanyikan Meggy Z.

Simak juga, lirik lagu Sakit Gigi dan video Sakit Gigi.

Dengarkan, lagu Sakit Gigi MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Sakit Gigi

Berikut, lirik Sakit Gigi serta chord Sakit Gigi dalam Meggy Z MP3.

C F

Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih

G C

Sayangku dengannya

C F

Cuma karna Rupiah, lalu engkau berpaling muka

G C

tak mau menatap lagi

F G C

Kecewa....kecewa hatiku

F G C

Terluka karena cinta

F G C

C F

Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin

G C

Masih dapat kutahan

Dm G C

tapi ini sakit lebih sakit

F G C

Kecewa, karena cinta

C F G C

G C G C