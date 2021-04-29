Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Selalu Ada MP3 Blackout Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Selalu Ada MP3 yang dinyanyikan Blackout.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Selalu Ada dinyanyikan Blackout.
Simak juga, lirik lagu Selalu Ada dan video Selalu Ada.
Dengarkan, lagu Selalu Ada MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Selalu Ada serta chord Selalu Ada dalam Blackout MP3.
Intro: C
C
Betapa hancur hati
Am
hilang gairah hidup
Dm
serasa hampa
G
selimuti di jiwa..
C
Tak ada lagi tawa
Am
dan tak ada ceria
Dm
semua hilang
G
terkubur dalam duka..
Am Em F C
Dia.. kini telah pergi..jauh..
Am Em F
terbang.. tinggi tinggalkanku..
Fm
di sini..
Reff:
C E
Tuhan Engkau tahu aku mencintainya
F Fm
dan tak ada yang bisa mengganti dirinya
C E
Tuhan hanya dia yang selalu ada
F Fm (C)
dalam anganku, dalam benakku..
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