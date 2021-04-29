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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Selalu Ada MP3 Blackout Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Selalu Ada MP3 yang dinyanyikan Blackout.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Selalu Ada 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Selalu Ada dinyanyikan Blackout.

Simak juga, lirik lagu Selalu Ada dan video Selalu Ada.

Dengarkan, lagu Selalu Ada MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Selalu Ada

Berikut, lirik Selalu Ada serta chord Selalu Ada dalam Blackout MP3.

Intro: C

  C
Betapa hancur hati
  Am
hilang gairah hidup
  Dm
serasa hampa
    G
selimuti di jiwa..

    C
Tak ada lagi tawa
    Am
dan tak ada ceria
  Dm
semua hilang
     G
terkubur dalam duka..

  Am    Em          F     C
Dia.. kini telah pergi..jauh..
    Am       Em            F
terbang.. tinggi tinggalkanku..
     Fm
di sini..

Reff:
C                   E
 Tuhan Engkau tahu aku mencintainya
F                         Fm
 dan tak ada yang bisa mengganti dirinya
C                      E
 Tuhan hanya dia yang selalu ada
F               Fm         (C)
 dalam anganku, dalam benakku..

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Selalu Ada
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Blackout
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TribunLampung
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reni Ravita
Sumber: Tribun Lampung
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