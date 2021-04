Harga Sembako di Metro Stabil, Bawang Merah Rp 28 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Sejumlah pedagang di Metro mengaku harga bahan pokok cenderung stabil.

Pasalnya, harga telah mengalami kenaikan sejak awal Ramadan.

"Kalau untuk gula putih Rp 12.500, minyak goreng Rp 15 ribu, tepung terigu Rp 9.000. Untuk stok, kita masih banyak. Kalau naik mau Lebaran wajar ya. Biasanya kan gitu. Cuma kan enggak naik-naik amat," ujar Nasrulloh, pedagang Pasar Cendrawasih, Metro, Kamis (29/4/2021).

Hal senada diungkapkan Suratmi, pedagang lainnya.

Ia mengaku, beras medium saat ini dibanderol Rp 10 ribu per kilogram.

Baca juga: Wahdi Minta Distributor di Metro Jaga Stok Sembako

Sementara bawang merah Rp 28 ribu per kg.

Dari pantauan Tribunlampung.co.id, untuk harga daging sapi kelas A saat ini berkisar Rp 130 ribu per kg, daging kelas B Rp 110 ribu per kg, dan daging kelas C Rp 100 ribu per kg.

Sementara daging ayam potong berkisar antara Rp 40 ribu hingga Rp 43 ribu per kg.

Pada saat awal puasa ayam potong dibanderol Rp 35 ribu per kg.

Kenaikan juga terjadi pada sektor sayur mayur.