YouTube Video Siti Badriah Berjudul Undangan Mantan, Dilengkapi Lirik dan Chord Gitar

Simak, YouTube video Siti Badriah alias Sibad untuk lagu dangdut Undangan Mantan.

Berikut, chord kunci gitar lagu Undangan Mantan Sibad.

Intro : F..G..Am..

F..G..Am..

Am G F Am

Sedih hatiku menerima undangan

Am G F Am

mantan kekasih ku naik pelaminan

Am G F Am

dia bahagia tapi aku berduka

Am G F Am

sesungguhnya ku masih menyimpan rasa..

Int. Am F G Am

Am F G Am

Am G F Am

