Chord dan Lirik Lagu Bale Pulang MP3 Justy Aldrin ft Toton Caribo Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bale Pulang dinyanyikan Justy Aldrin ft Toton Caribo.

Simak juga, lirik lagu Bale Pulang dan video Bale Pulang.

Dengarkan, lagu Bale Pulang MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Bale Pulang

Berikut, lirik Bale Pulang serta chord Bale Pulang dalam Justy Aldrin ft Toton Caribo MP3.

Intro : C G C G

Em D C -D G

C G C G

berjuang par se.. beta saki sampe..

Em D

dua kali pisah dar se ho oo..

C D G

beta tunggu se bale...

Reff :

C G

hilang lima taong se pulang..

C G

Tuhan pertemukan tong ulang..

Em D

ingat janji yang se su bilang..

C D G

beta rumah tampa se pulang..

C G

beta harap se mo bale pulang..

C G

rasa cinta tamba seng takurang..

Em D

biar tiap malam polo bayang..

C D G

cuma se saja yang beta sayang..

C G

fila mai doben fuan ne sei tomak..

C G

hau neon hakarak deit mak o..

Em D

laran ne labele ba seluk..

C D G

so o deit tan ne fila mai doben..

C G

lima tahun bet tunggu kabar dar ale..

C G

biar saki sio beta tar mau putar bale..

Em D

hujan yang turun antar deng rindu..

C D G

se beta pung payung tempat berteduh..

Reff :

C G

hilang lima taong se pulang..

C G

Tuhan pertemukan tong ulang..

Em D

ingat janji yang se su bilang..

C D G

beta rumah tampa se pulang..

C G

beta harap se mo bale pulang..

C G

rasa cinta tamba seng takurang..

Em D

biar tiap malam polo bayang..

C D G

cuma se saja yang beta sayang..

C

saki yang beta su berjuang

G

tapi kapan bale pulang

C

harapan ini taputus tabuang su jauh

G

masih terbaik ose yang bet mau

Em

harap se tau

D

(se masih yang terbaik sayang e..)

C D G

cuma se beta pung jantong hati ee

C

se pung nama yang beta simpang

G

tatampong dalam rindu

C

kuli bungkus kacang

G

lama-lama jua busu

Em

dua hati yang tapisah

D

kurang satu rasa pincang

C D

kalo beta se pung rumah

G

mari bale pulang sayang

C G

hilang lima ta..ong..

C G

katong pi..sah..

Em D

rumah yang sama

seng akan mo barubah

C D G

mari pu..lang..

C G

hilang lima ta..ong..

(lima taong tong berjuang)

C G

katong pi..sah..

(jatuh saki semua karna sayang)

Em D

rumah yang sama

seng akan mo barubah

C D G

mari pu..lang..

(mari, mari bale pulang sayang)

C G

mari pu..lang..

(mari pulang, mari pulang, mari pulang)

C G

mari pu..lang..

(katong dua bale ulang, bale ulang )

Em D

rumah yang sama

seng akan mo barubah

C D G

mari pu..lang..

Reff :

C G

hilang lima taong se pulang..

C G

Tuhan pertemukan tong ulang..

Em D

ingat janji yang se su bilang..

C D G

beta rumah tampa se pulang..

C G

beta harap se.. pulang..

C G

rasa cinta tamba seng takurang..

Em D

biar tiap malam polo bayang..

C D G

cuma se saja yang beta sayang..

C G

mari pu..lang..

C G

mari pu..lang..

Em D

sio rumah yang sama

seng akan mo barubah

C D G

mari pu..lang..

C G

hilang lima taong se pulang..

C G

hilang lima taong se pulang..

Em D

hilang lima taong se pulang..

C D G

beta rumah tampa se pulang..

C G

hilang lima taong se pulang..

C G

hilang lima taong se pulang..

Em D

hilang lima taong se pulang..

C D G

beta rumah tampa se pulang..

Simak, video YouTube Bale Pulang dinyanyikan Justy Aldrin ft Toton Caribo.