Harga The Bath Box Infused Essential Rose Hydrating Toner 150ml, Simak Promo Tokopedia 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu pengguna The Bath Box atau yang tengah mencari toner untuk mengatasi kulit kering, berikut harga The Bath Box Infused Essential Rose Hydrating Toner 150ml di promo Tokopedia 2021.

Dalam promo Tokopedia 2021, sejumlah diskon diberikan untuk produk Tokopedia, termasuk harga The Bath Box Infused Essential Rose Hydrating Toner 150ml.

Besaran diskon The Bath Box yang diberikan hingga 40 persen.

The Bath Box Infused Essential Rose Hydrating Toner adalah produk skincare keluaran The Bath Box.

Toner bebas alkohol ini dibuat dengan petal bunga mawar asli yang mengandung lebih dari 90% Bulgarian Rose Water, Rice Extract, dan Edelweiss Extract yang berfungsi untuk menyegarkan wajah sekaligus menghidrasi kulit.

Kandungan rose water, rice extract dan edelweiss extract yang terdapat di dalam toner ini pun memiliki sejumlah fungsi.

Rose water yang membantu membuat warna kulit lebih merata dan menenangkan kulit sensitive, juga merawat tekstur ulit dengan cara yang segar.

Rice extract membantu mengahluskan, mencerahkan dan menyehatkan kulit dengan vitamin dan mineral.

Edelweiss extract mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas pada kulit, membuat kulit sehat dan lembab, dapat berfungsi sebagai anti-infla dan meredakan kulit yang sensitif.

The Bath Box Infused Essential Rose Water Toner 150 ml ini dijual di akun resmi The Bath Box Official di Tokopedia.