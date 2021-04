Sempat Ricuh Tsania Marwa Gagal Bawa Pulang Anak, Unggahan Tsania Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Prahara rumah tangga Tsania Marwa dan Atalarick Syach yang telah lama berakhir ternyata masih menyisakan konflik.

Usai keduanya resmi bercerai pada 2017 silam, kisruh rebutan anak pun masih berlanjut.

Pasalnya, baik Tsania Marwa dan Atalarick Syach, keduanya sama-sama menuntut hak asuh anak.

Hingga berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, hak asuh kedua anak telah jatuh kepada Tsania Marwa.

Sayang, saat Tsania menjemput anaknya di rumah Atalarick, anaknya justru menolak.

Bahkan kekisruhan sempat terjadi lantaran sang anak tak ingin dibawa ibunya karena takut diculik.

Hal tersebut pun membuatnya menangis pilu dengan tuduhan sang anak.

Ilustrasi. Model dan aktris Tsania Marwa. (Tribunnews)

"Anak-anak takut. Pikiran itu eksekusi, diambil paksa kayak diculik," ujar Tsania Marwa dilansir dari Wartakota, Kamis (29/4/2021).

Usai Tsania Marwa gagal jemput anak dari rumah Atalarick Syach, Tsania Marwa buat unggahan Instagram di akun pribadinya.

"Eventually kids get old enough to understand which parent was the problem (pada akhirnya anak-anak akan sadar orangtua mana yang menjadi sumber masalah)."

