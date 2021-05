Chord dan Lirik Lagu Ada Aku di Sini MP3 Dhyo Haw Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ada Aku di Sini dinyanyikan Dhyo Haw.

Simak juga, lirik lagu Ada Aku di Sini dan video Ada Aku di Sini.

Dengarkan, lagu Ada Aku di Sini MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Ada Aku di Sini

Berikut, lirik Ada Aku di Sini serta chord Ada Aku di Sini dalam Dhyo Haw MP3.

C

biarkan aku

Am

jadi sesuatu yang berarti

Dm G

untukmu tapi tidak sesaat

Musik : C Am Dm G

Em Am Dm G

C

biarkan aku

Am

jadi sesuatu yang berarti

Dm G

untukmu tapi tidak sesaat

C

biarkan aku

Am

jadi tempat untuk bersandar

Dm G

di saat kau terpuruk rapuh

Dm G C

jangan sampai kau lemah

Dm G C

ku yakin kau pasti bisa bangkit

Dm G C

jangan anggap kau sendiri hadapi

Dm G C

ada aku di sini..