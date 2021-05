Chord dan Lirik Lagu Tombo Ati MP3 Yeni Inka ft Adella Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tombo Ati dinyanyikan Yeni Inka ft Adella.

Simak juga, lirik lagu Tombo Ati dan video Tombo Ati.

Dengarkan, lagu Tombo Ati MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tombo Ati

Berikut, lirik Tombo Ati serta chord Tombo Ati dalam Yeni Inka ft Adella MP3.

[Intro]

G Am G C D G

[Verse]

G Am G

Tombo ati iku limo perkarane

C D G

Kaping pisan moco Qur’an lan maknane

G Am G

Kaping pindo sholat wengi lakonono

C D G

Kaping telu wong kang sholeh kumpulono

G Am G

Kaping papat kudu weteng ingkang luwe

C D7 G

Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe

G Am G

salah sawijine sopo biso ngelakoni

C D G

mugi-mugi Gusti Allah n'jembatani

G C G

Tombo ati iku limo perkarane

G Am D

Kaping pisan moco Qur’an lan maknane

G C Em

Kaping pindo sholat wengi lakonono

D C (D) G

Kaping telu wong kang sholeh kumpulono

G C G

Kaping papat kudu weteng ingkang luwe

G Am D

Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe

G C Em

salah sawijine sopo biso ngelakoni

D C (D) G

mugi-mugi Gusti Allah n'jembatani

[Interlude]

G Am G C D G

[Verse]

G Am G

Obat hati, ada lima perkaranya

C D G

yg pertama, baca Qur’an dan maknanya

G Am G

yang kedua, sholat malam dirikanlah

C D G

yg ketiga, berkumpullah dengan orang sholeh

G Am G

yg keempat, perbanyaklah berpuasa

C D7 G

yg kelima, dzikir malam perpanjanglah

G Am G

salah satunya siapa bisa menjalani

C D G

moga-moga Gusti Allah mencukupi