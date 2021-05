Suami Artis Joanna Alexandra Kritis di ICU

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Raditya Oloan tengah kritis.

Hal ini diungkap sang istri, artis Joanna Alexandra.

Dilihat di akun @joannaalexandra, Joanna mengumumkan suaminya kembali masuk ICU pada Jumat (30/4/2021) malam.

Joanna Alexandra mengabarkan kondisi Radit tengah kritis.

Menurut Joanna, sang suami saat ini memakai ventilator untuk membantu pernapasannya.

"Please stand with me in prayer. Ini foto semalem sebelum mau masuk ICU dan hp-nya mau diambil."

"Sekarang Radit di ICU, kondisi sangat kritis mau pake vent."

"Please pray, declare healing, strength, peace, and whatever else comes into your mind," tulis Joanna Alexandra.

Dalam foto yang diunggahnya, Joanna dan Raditya Oloan terlihat masih bisa berkomunikasi.

Meski wajahnya pucat, Radit berusaha tersenyum di depan kamera.