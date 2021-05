Tunas Honda Lampung Hadikan Event PCX Ground Live

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tunas Honda Lampung selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda Lampung menggelar PCX Ground Live. Acara yang digelar di Famous Studio Coffee, akhir pekan kemarin (01/05/2021) untuk menggencarkan promo penjualan dari Honda PCX.

Acara diselenggarakan secara off air dan on air. PCX Ground Live ini juga semakin meriah dengan kolaborasi bersama DJ Agung. Ada juga sebagai pembawa acara yaitu Shinta Clara menjadikan acara semakin seru.

“PCX Ground Live memiliki rangkaian acara unik dan menarik dengan konsep off air dan on air dan melibatkan kolaborasi antara DJ dan live virtual Honda PCX. Melalui acara ini, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas menarik yang menghibur,” ujar Rusli Mantaring, Promotion Manager Tunas Honda dalam keterangan resminya (02/05/2021).

Event PCX Ground Live juga dimeriahkan dengan berbagai kuis menarik untuk para pengunjung acara di lokasi Famous Studio Coffee maupun secara virtual melalui live instagram @hondaloverlampung. Ada 10 pemenang yang berhasil meraih hadiah persembahan dari Honda diantaranya e-money dan voucher pulsa.

Tunas Honda Lampung juga mengajak 30 bikers dari komunitas yang tergabung dalam Asosiasi Motor Honda Lampung (AMHL) untuk berbuka bersama dan kopdargab. Beragam aktvitas yang dilakukan sebelum buka bersama para komunitas Honda yaitu mulai dari bagi bagi takjil hingga rolling city. Ada juga Tapping Honda Community ID.

“Ajang ini menjadi tempat berkumpul generasi milenial yang hobi kumpul bersama di tempat tempat yang asyik. PCX Ground Live diharapkan menjadi wadah kreatifitas anak muda untuk berbagi cerita dan pengalaman pada dunia fashion serta menuangkan idenya,” tutup Rusli.(*)