Chord dan Lirik Lagu Dermaga Biru MP3 Thomas Arya Dilengkapi Video YouTube

[Intro] : Am, G, Dm, Am

G, C, Dm, Am

Am G

Deraian demi deraian air mata

Dm Am

Kupeluk mesra saat kita berpisah

G C

Satu yang ku pinta setialah pada ku

Dm Am

Hanya dirimu ku cinta

(*)

Am G

Lambaian tangan mengiringi langkahku

Dm Am

Terasa berat kau melepas diriku

G C

Tiada terniat kita untuk berpisah

Dm Am

Jangan kau ragu sayang ku

G Am

Dermaga biru saksi bisu

[Interlude]: G, AM