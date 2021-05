Chord dan Lirik Lagu Ojo Mudik MP3 Didi Kempot Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ojo Mudik dinyanyikan Didi Kempot.

Simak juga, lirik lagu Ojo Mudik dan video Ojo Mudik.

Dengarkan, lagu Ojo Mudik MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Ojo Mudik

Berikut, lirik Ojo Mudik serta chord Ojo Mudik dalam Didi Kempot MP3.

(Intro) C C Am Dm G C

Am C Dm G C G

C C Dm

mak bedunduk, mak pethungul

Dm G C G

virus corona negapa kowe njedhul..

C C Dm

mak bedunduk, mak pethungul

Dm G C

aja cedhak-cedhak, awas aja padha ngumpul

(Intro) Dm G C

Dm G C

(Chorus)

F C

jaga jarak, cuci tangan, pakai masker

Dm G C

aja lali nyenyuwuna sing banter..

(Intro) Dm G C