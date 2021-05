Chord dan Lirik Lagu Patah Hati MP3 Dini Fransiska Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lagu Patah Hati dinyanyikan Dini Fransiska.

Intro : Am..F..Dm..E..

Am Dm

F E..

(ku salah memilih hati..)

Am E

setiap malam.. dan sepanjang hari..

Dm E Am

masih tersimpul luka dalam hati..

Dm Am

tiada kata lagi, untuk percaya lagi

F E

seperti alunan lagu.. patah hati..

Am E

selalu ku coba.. tuk mencabut luka..

Dm Am

tapi hatiku bukan besi dan baja..

Dm Am

tak semudah kata, luka itu biasa

F E

tiada hati tercipta.. untuk terluka..

Reff :

Am Dm

aku melamun setiap hari..

G C

senangkan hati dan hibur diri..

aku tlah salah memilih hati..

E

untuk berlabuh dan tambatkan hati..

Am Dm

aku menangis tak tau lagi..

G C

aku tlah salah memilih hati..

F Dm

hati siapa yang akan bisa..

E

untuk dibagi kelain hati..