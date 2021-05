Chord dan Lirik Lagu Resah Jadi Luka MP3 Daun Jatuh Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Resah Jadi Luka dinyanyikan Daun Jatuh.

[Intro]

C F C F

[Verse]

C F

Ku menemukan mu saat ku terjebak

C F

Di situasi yang membuatku resah

C F

Kau merangkulku disaat yang lain menindasku

C F

Ingin rasanya aku selalu bersamamu

[Pre-Chorus]

G C G/B Am

Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi...

Em7 F Dm G

Melepas rangkulanmu dan berhenti melindungi ku tanpa sebab

[Chorus]

C G/B Am G F G C

Mungkin alam semesta tak menerimanya...

C G/B Am G F G C

Dan waktu tak memberi kesempatannya...

Am G/B

Tapi setidaknya kau telah merubahku

F

Dari resah

G C

Menjadi luka

[Interlude]

C F