Harga YOU Stay All Day Pen Eyeliner, Simak Promo Tokopedia 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pengguna Y.O.U, berikut harga YOU Stay All Day Pen Eyeliner di promo Tokopedia 2021.

Dalam promo Shopee 2021, sejumlah diskon diberikan untuk produk Y.O.U, termasuk harga YOU Stay All Day Pen Eyeliner.

Besaran diskon YOU Stay All Day Pen Eyeliner yang diberikan hingga 36 persen.

Berikut, promo Tokopedia 2021 untuk diskon YOU Stay All Day Pen Eyeliner.

Potongan harga yang diberikan dari Rp 50 ribu menjadi Rp 32ribu.

Inovasi Ink Level Case menghasilkan garis yang merata dan lembut dengan pigmentasi intens, formula yang cepat kering setelah diaplikasikan, dan ujung eyeliner dari Jepang yang fleksibel untuk pengaplikasian eyeliner yang mudah.

A long-wearing eyeliner with Color-Lock Formula that last up to 24H, consist of 7 Excellent Features:

1. Waterproof

2. Sweatproof: Tahan terhadap keringat

3. Anti-friction: Tahan terhadap gesekan dan tidak akan bergeser