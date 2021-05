Profil Rose, Member Blackpink yang Dapat Dua Penghargaan Guinness World Records

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kalau bicara tentang Blackpink, tentu kamu tidak akan asing dengan sosok Rose Blackpink.

Roseanne Park atau Rose Blackpink merupakan member terakhir yang tergabung di dalam girl grup asal Korea Selatan yang amat terkenal ini.

Selain memiliki paras yang cantik, ternyata Rose Blackpink juga memiliki suara yang khas dan merdu.

Setelah bertahun-tahun tergabung di dalam girl group Blackpink, Rose akhirnya menunjukkan taringnya di dunia soloist.

Bahkan karier solonya itu pun dimulai dengan capaian yang membaggakan.

Bagaimana tidak, lagu On The Ground miliknya itu mendapatkan dua penghargaan bergensi dari Guinness World Records.

Ia berhasil menjadi artis Korea pertama yang menduduki puncak chart Billboard Global sebagai soloist dan bagian dari grup.

Ilustrasi. Rose Blackpink (Instagram.com/roses_are_rosie)

Selain itu, lagu On The Ground milik Rose Blackpink juga mendapatkan penghargaan most viewed YouTube music video in 24 hours by a solo K-pop artist dengan 41.6 juta views dalam sehari.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sosoknya, berikut profil Rose Blackpink.

Profil Rose Blackpink