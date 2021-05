Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung. Tekan Penyebaran Covid-19, Polres Way Kanan Siapkan Posko Penyekatan Mudik Lebaran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan beberapa arahan kepada anggota Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung meminta terhadap seluruh anggota Polri untuk menekan penyebaran Covid–19.

“Provinsi Lampung termasuk provinsi yang mengalami peningkatan signifikan Covid–19,” katanya, Senin 3 Mei 2021.

Seperti situasi yang terjadi di india, yang mana telah dilaksanakan vaksinasi timbul euforia dengan tidak mematuhi Prokes (protokol kesehatan ) dari masyarakatnya sebagai penyebab lonjakan kasus Covid-19 di India.

“Untuk mengantisipasi kejadian serupa, meski sudah divaksin harus terus menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal dan jangan bosan mengingatkan masyarakat ini menjadi pertimbangan kuat sebagai pencegahan penularan Covid-19,” ungkap Binsar Manurung.

Kepada personel Polres Way Kanan dan jajaran diperintahkan melakukan peningkatan Operasi Yustisi dan sesuai perintah Kapolda Lampung agar Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) mulai dari Kepolisian dengan Kejaksaan, Hakim dan pemerintah daerah agar berkoordinasi untuk menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang memuat sanksi denda administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.

Lebih lanjut, dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam kegiatan peniadaan mudik memasuki fase bulan ramadhan H-7 dan H + 7 pemerintah menyatakan tidak ada pergerakan untuk melaksanakan mudik lebaran sehingga akan ada penyekatan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sementara, dalam waktu dekat Polres Way Kanan akan segera mendirikan posko penyekatan di Jalinsum Kampung way tuba, simpang empat Kampung Negeri Baru dan rest area Kampung Suka Negeri Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

"Oleh karena itu, kami imbau agar masyarakat baik dalam ataupun luar daerah Kabupaten Way Kanan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku ketika memasuki Kabupaten Way Kanan dengan membawa surat vaksinasi ataupun tes cepat antigen," tukas Binsar Manurung.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )